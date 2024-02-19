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Молоков Яков Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Молоков Игнатий Николаевич

Мать: Молокова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молокова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
?.06.1913

Дочь: Молокова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Молокова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Молокова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Молокова Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1915

Сын: Молоков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Молокова Агрипина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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