Молоков Яков Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Молоков Игнатий Николаевич
Мать: Молокова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.06.1913
Дочь: Молокова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Молокова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Молокова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Молокова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1915
Мать ребёнка: Молокова Агрипина Ивановна
Смерть
Неизвестно