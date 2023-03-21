Люлькевич Фаина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люлькевич Фаина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Люлькевич Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1937

Сын: Гришанов Геннадий Захарович

Отец ребёнка: Гришанов Захар Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1940

Дочь: Гамова Тамара Захаровна

Отец ребёнка: Гришанов Захар Васильевич

Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Смерть
1957
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