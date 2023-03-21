Люлькевич Фаина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Люлькевич Стефан
Рождение ребёнка
24.01.1937
Сын: Гришанов Геннадий Захарович
Отец ребёнка: Гришанов Захар Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1940
Дочь: Гамова Тамара Захаровна
Отец ребёнка: Гришанов Захар Васильевич
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Смерть
1957