Гришанов Захар Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.10.1907
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.10.1907
Отец: Гришанов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1937
Сын: Гришанов Геннадий Захарович
Мать ребёнка: Люлькевич Фаина Стефановна
Рождение ребёнка
02.03.1940
Дочь: Гамова (Гришанова) Тамара Захаровна
Мать ребёнка: Люлькевич Фаина Стефановна
Место жительства
1941
Смерть
1956