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Гришанов Захар Васильевич

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Место рождения

Нижний Брилев, Гомельская волость, Гомельский уезд

Дата рождения

Около 04.10.1907

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.10.1907

Отец: Гришанов Василий

Мать: не указана

Нижний Брилев, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1937

Сын: Гришанов Геннадий Захарович

Мать ребёнка: Люлькевич Фаина Стефановна

Рождение ребёнка
02.03.1940

Дочь: Гамова (Гришанова) Тамара Захаровна

Мать ребёнка: Люлькевич Фаина Стефановна

Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Место жительства
1941
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Смерть
1956

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