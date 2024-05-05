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Клыков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1909

Дата смерти

04.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

БЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1909

Отец: Клыков Иван Иванович

Мать: Клыкова (Попова) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троимова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
11.08.1937

Дочь: Порошина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Троимова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1940

Дочь: Клыкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Троимова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
05.07.1948

Сын: Клыков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Троимова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1954

Сын: Клыков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Троимова Наталья Васильевна

Смерть
04.09.1983

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