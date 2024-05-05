Клыков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1909
Дата смерти04.09.1983
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1937
Дочь: Порошина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Троимова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1940
Дочь: Клыкова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Троимова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
05.07.1948
Мать ребёнка: Троимова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1954
Мать ребёнка: Троимова Наталья Васильевна
Смерть
04.09.1983