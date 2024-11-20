Барсуков Никифор Алексеевич
Место рожденияд. Парцы
Дата рождения1878
Дата смерти26.04.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Барсуков Алексей
Мать: не указана
д. Парцы
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Огарёвская волость, д. Парцы
Рождение ребёнка
03.04.1910
Сын: Барсуков Никита Никифорович
Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна
Мордовская АССР, Кадошкинский р-н, д. Парцы
Рождение ребёнка
17.01.1912
Сын: Барсуков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна
18-го крещение
Рождение ребёнка
1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна
МАССР, д. Парцы
Рождение ребёнка
13.04.1917
Дочь: Карасева (Барсукова) Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна
Парцы, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Мордовская АССР, Пензенская губерния, Рузаевский уезд, д. Парцы (Парца). Уезд образован в 1918 году из части территорий Инсарского и Саранского уездов
Смерть
26.04.1964