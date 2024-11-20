Барсуков Никифор Алексеевич 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барсуков Никифор Алексеевич

Место рождения

д. Парцы

Дата рождения

1878

Дата смерти

26.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Барсуков Алексей

Мать: не указана

д. Парцы
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Огарёвская волость, д. Парцы
Рождение ребёнка
03.04.1910

Сын: Барсуков Никита Никифорович

Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна

Мордовская АССР, Кадошкинский р-н, д. Парцы
Рождение ребёнка
17.01.1912

Сын: Барсуков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна

18-го крещение
Рождение ребёнка
1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна

МАССР, д. Парцы
Рождение ребёнка
13.04.1917

Дочь: Карасева (Барсукова) Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Барсукова Мария Михайловна

Парцы, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Мордовская АССР, Пензенская губерния, Рузаевский уезд, д. Парцы (Парца). Уезд образован в 1918 году из части территорий Инсарского и Саранского уездов
Смерть
26.04.1964

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