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Фурсова (Усова) Анна Ивановна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1872

Муж: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.07.1875

Сын: Фурсов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
17.05.1879

Дочь: (Фурсова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
13.08.1883

Сын: Фурсов Андрей Дмитриевич (Солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.10.1886

Дочь: Сотникова (Фурсова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.03.1889

Дочь: (Фурсова) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
19.06.1891

Дочь: (Фурсова) Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.10.1892

Дочь: (Фурсова) Пелагия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Яковлевич

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