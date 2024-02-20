Фурсов Андрей Дмитриевич (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения13.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883
Отец: Фурсов Дмитрий Яковлевич
Мать: Фурсова Анна Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1901
Жена: Фурсова Мария Ивановна
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
12.08.1905
Дочь: Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Мария Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1911
Мать ребёнка: Фурсова Мария Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1914
Мать ребёнка: Фурсова Мария Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Росия
Смерть
Неизвестно