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Фурсов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Фурсов Яков Лаврентиевич

Мать: Фурсова ?

Бракосочетание
08.11.1872

Жена: Фурсова (Усова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1875

Сын: Фурсов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1879

Дочь: (Фурсова) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1883

Сын: Фурсов Андрей Дмитриевич (Солдат)

Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1886

Дочь: Сотникова (Фурсова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1889

Дочь: (Фурсова) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1891

Дочь: (Фурсова) Агрипина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1892

Дочь: (Фурсова) Пелагия Дмитриевна

Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна

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