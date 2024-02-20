Фурсов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Фурсов Яков Лаврентиевич
Мать: Фурсова ?
Бракосочетание
08.11.1872
Рождение ребёнка
15.07.1875
Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1879
Дочь: (Фурсова) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1883
Сын: Фурсов Андрей Дмитриевич (Солдат)
Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1886
Дочь: Сотникова (Фурсова) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1889
Дочь: (Фурсова) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1891
Дочь: (Фурсова) Агрипина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1892
Дочь: (Фурсова) Пелагия Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова (Усова) Анна Ивановна