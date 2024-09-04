Мартынова (Киселёва) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.?
Отец: Киселёв Степан
Мать: Киселёва Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Роман
Отец ребёнка: Мартынов —
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов —
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулим Николай
Рождение ребёнка
29.08.1975
Дочь: Мороз (Сулим) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сулим Николай
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край