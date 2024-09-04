Мартынова (Киселёва) Татьяна Степановна 23.02.? — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМартынова (Киселёва) Татьяна Степановна

Мартынова (Киселёва) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.?

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.?

Отец: Киселёв Степан

Мать: Киселёва Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Роман

Отец ребёнка: Мартынов —

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов —

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулим Николай

Рождение ребёнка
29.08.1975

Дочь: Мороз (Сулим) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сулим Николай

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.