Киселёва Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычёва (Киселёва) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Киселёв Степан

Рождение ребёнка
03.03.?

Дочь: Веселова (Киселёва) Мария Степановна

Отец ребёнка: Киселёв Степан

Рождение ребёнка
23.02.?

Дочь: Мартынова (Киселёва) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Киселёв Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Степан

Рождение ребёнка
14.01.1939

Дочь: Петрова (Киселева) Анна Степановна

Отец ребёнка: Киселёв Степан

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