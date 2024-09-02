Киселёва Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычёва (Киселёва) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Киселёв Степан
Рождение ребёнка
03.03.?
Дочь: Веселова (Киселёва) Мария Степановна
Отец ребёнка: Киселёв Степан
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Мартынова (Киселёва) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Киселёв Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Степан
Рождение ребёнка
14.01.1939
Дочь: Петрова (Киселева) Анна Степановна
Отец ребёнка: Киселёв Степан