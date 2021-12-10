Сергеев Илья Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1924
Дата смерти11.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1924
Бракосочетание
19.12.1947
Рождение ребёнка
28.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева (Пчелина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1961
Мать ребёнка: Сергеева (Пчелина) Анна Михайловна
Смерть
11.07.1992