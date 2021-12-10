Сергеев Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Илья Николаевич

Сергеев Илья Николаевич

Место рождения

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.08.1924

Дата смерти

11.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1924

Отец: Сергеев Николай Васильевич

Мать: Сергеева Анисья Александровна

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.12.1947

Жена: Сергеева (Пчелина) Анна Михайловна

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Пчелина) Анна Михайловна

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1961

Сын: Сергеев Владимир Ильич

Мать ребёнка: Сергеева (Пчелина) Анна Михайловна

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
11.07.1992
Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.