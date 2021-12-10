Сергеева (Пчелина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.07.1922
Дата смерти24.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1922
Бракосочетание
19.12.1947
Рождение ребёнка
28.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Илья Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.1961
Отец ребёнка: Сергеев Илья Николаевич
Смерть
24.08.1985