Сергеева (Пчелина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Пчелина) Анна Михайловна

Место рождения

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.07.1922

Дата смерти

24.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1922

Отец: Пчелин Михаил Афанасьевич

Мать: Пчелина (Лесина) Пелагея Максимовна

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.12.1947

Муж: Сергеев Илья Николаевич

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Илья Николаевич

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1961

Сын: Сергеев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Сергеев Илья Николаевич

Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.08.1985
Потетино, Веневский муниципальный район, Тульская область

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