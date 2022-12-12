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Иван Иванович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

Между 1778 и 1781

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Иван

Мать: Агриппина Козминична

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Амвросий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1778 и 1781
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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