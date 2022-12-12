Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиМежду 1778 и 1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Иван
Мать: Агриппина Козминична
Рождение ребёнка
1739
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Амвросий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1778 и 1781