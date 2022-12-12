Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван

Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1750

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1684 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Никиты

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Козминична

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Козминична

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Козминична

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1750
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close