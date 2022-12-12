Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Никиты
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Козминична
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Козминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1750