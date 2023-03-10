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(Честноков) Любовь Ивановна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

08.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905

Отец: Честноков Иван Аввакумович

Мать: Честноков (Ревнев) Клавдия Поликарповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
10.09.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

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