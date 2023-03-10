Честноков Иван Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧестноков Иван Аввакумович

Честноков Иван Аввакумович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1901

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Честноков Клавдия Поликарповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
08.09.1905

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Честноков Клавдия Поликарповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Честноков Клавдия Поликарповна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close