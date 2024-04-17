Медведева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Всеволод Аркадьевич

Рождение ребёнка
25.12.1901

Сын: Медведев Михаил Всеволодович

Отец ребёнка: Медведев Всеволод Аркадьевич

Тревражново, Благовещенская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
22.04.1910

Сын: Медведев Николай Всеволодович

Отец ребёнка: Медведев Всеволод Аркадьевич

Тревражново, Благовещенская волость, Юрьевецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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