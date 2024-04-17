Медведева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1901
Сын: Медведев Михаил Всеволодович
Отец ребёнка: Медведев Всеволод Аркадьевич
Рождение ребёнка
22.04.1910
Сын: Медведев Николай Всеволодович
Отец ребёнка: Медведев Всеволод Аркадьевич
Смерть
Неизвестно