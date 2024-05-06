Медведев Николай Всеволодович
Место рождения
Дата рождения22.04.1910
Дата смерти21.04.1972
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Медведева (Мухина) Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Вениамин Николаевич
Мать ребёнка: Медведева (Мухина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1937
Мать ребёнка: Медведева (Мухина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1949
Дочь: Громова (Медведева) Римма Николаевна
Мать ребёнка: Медведева (Мухина) Варвара Николаевна
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
21.04.1972