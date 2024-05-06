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Медведев Николай Всеволодович

Место рождения

Тревражново, Благовещенская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

22.04.1910

Дата смерти

21.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910

Отец: Медведев Всеволод Аркадьевич

Мать: Медведева Анна Ивановна

Тревражново, Благовещенская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Медведева (Мухина) Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева (Мухина) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Вениамин Николаевич

Мать ребёнка: Медведева (Мухина) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
16.01.1937

Сын: Медведев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Медведева (Мухина) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1949

Дочь: Громова (Медведева) Римма Николаевна

Мать ребёнка: Медведева (Мухина) Варвара Николаевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
21.04.1972

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