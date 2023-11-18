Гурьева Глафира Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева Глафира Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гурьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Гурьев Александр Викулович

Щелканиха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Гурьев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гурьев Александр Викулович

Щелканиха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гурьев Федор Александрович

Отец ребёнка: Гурьев Александр Викулович

Щелканиха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Александр Викулович

Смерть
Неизвестно
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