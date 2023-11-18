Гурьева Глафира Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гурьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Гурьев Александр Викулович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гурьев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Гурьев Александр Викулович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гурьев Федор Александрович
Отец ребёнка: Гурьев Александр Викулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно