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Гурьев Александр Викулович

Место рождения

Щелканиха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Гурьев Викул Иванович

Мать: Гурьева Александра Филипповна

Щелканиха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Гурьев Иван Александрович

Мать ребёнка: Гурьева Глафира Петровна

Щелканиха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Гурьев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гурьева Глафира Петровна

Щелканиха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гурьев Федор Александрович

Мать ребёнка: Гурьева Глафира Петровна

Щелканиха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Глафира Петровна

Смерть
Неизвестно
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