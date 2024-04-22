Гурьев Александр Викулович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гурьев Иван Александрович
Мать ребёнка: Гурьева Глафира Петровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гурьев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гурьева Глафира Петровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гурьев Федор Александрович
Мать ребёнка: Гурьева Глафира Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьева Глафира Петровна
Смерть
Неизвестно