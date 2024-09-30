Качалов Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения13.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1888 ст.
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.
Дочь: Качалова Ираида Константиновна
Мать ребёнка: Качалова (Шульгина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1918 ст.
Сын: Качалов Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Качалова (Шульгина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
11.11.1923
Сын: Качалов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Качалова (Шульгина) Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно