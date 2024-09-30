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Качалов Константин Павлович

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1888 ст.

Отец: Качалов Павел Петрович

Мать: Качалова Елизавета Кузьминична

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Жена: Качалова (Шульгина) Анна Михайловна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.

Дочь: Качалова Ираида Константиновна

Мать ребёнка: Качалова (Шульгина) Анна Михайловна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.02.1918 ст.

Сын: Качалов Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Качалова (Шульгина) Анна Михайловна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.11.1923

Сын: Качалов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Качалова (Шульгина) Анна Михайловна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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