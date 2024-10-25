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Качалова Елизавета Кузьминична

Место рождения

Тимохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимохино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
09.02.1869 ст.

Муж: Качалов Павел Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.

Сын: Качалов Александр Павлович

Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.

Сын: Качалов Василий Павлович

Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.02.1878 ст.

Сын: Качалов Федор Павлович

Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.09.1880 ст.

Сын: Качалов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1883 ст.

Дочь: Качалова Анна Павловна

Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Ситкина (Качалова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.02.1888 ст.

Сын: Качалов Константин Павлович

Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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