Качалова Елизавета Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1869 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1871 ст.
Сын: Качалов Александр Павлович
Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.
Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1878 ст.
Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1880 ст.
Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович
Рождение ребёнка
25.08.1883 ст.
Дочь: Качалова Анна Павловна
Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Ситкина (Качалова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1888 ст.
Сын: Качалов Константин Павлович
Отец ребёнка: Качалов Павел Петрович
Смерть
Неизвестно