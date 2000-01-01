Верещагина (Кострова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Кострова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1921

Сын: Верещагин Лев Рафаилович

Отец ребёнка: Верещагин Рафаил Петрович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Киселева Маргарита Рафаиловна

Отец ребёнка: Верещагин Рафаил Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1993
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