Верещагина (Кострова) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1921
Отец ребёнка: Верещагин Рафаил Петрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Киселева Маргарита Рафаиловна
Отец ребёнка: Верещагин Рафаил Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1993