Киселева (Верещагина) Маргарита Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Верещагина) Маргарита Рафаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1959 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Верещагин Рафаил Петрович

Мать: Верещагина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Киселев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Киселев Андрей Данилович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Киселев Андрей Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
служащая
Смерть
1994
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