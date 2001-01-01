Киселева (Верещагина) Маргарита Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Киселев Андрей Данилович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Киселев Андрей Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
служащая
Смерть
1994