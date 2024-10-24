Евдокия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1848 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Корныльевич

Рождение ребёнка
08.02.1866

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Корныльевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1867

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Корныльевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1873

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Корныльевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1875

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Корныльевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1883

Сын: Степан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Корныльевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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