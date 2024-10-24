Василий Корныльевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: Корнылий Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
08.02.1866
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
13.01.1867
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
25.08.1873
Сын: Александр Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
30.03.1875
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
23.10.1883
Сын: Степан Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Смерть
Неизвестно