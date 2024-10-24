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Василий Корныльевич

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: Корнылий Герасимович

Мать: не указана

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
08.02.1866

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1867

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1873

Сын: Александр Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1875

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.10.1883

Сын: Степан Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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