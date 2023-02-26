Кодрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Надежда Кодратова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Пелагея Кодратова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: Пелагея Кондратьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Мария Кодратова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Анна Кодратова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисей Кодратов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно