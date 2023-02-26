Кодрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКодрат

Кодрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Надежда Кодратова

Мать ребёнка: ?

Хутынцы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Пелагея Кодратова

Мать ребёнка: ?

Хутынцы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: Пелагея Кондратьева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Мария Кодратова

Мать ребёнка: ?

Хутынцы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Анна Кодратова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисей Кодратов

Мать ребёнка: ?

Хутынцы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close