Пелагея Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1879
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
Рождение ребёнка
28.02.1880
Сын: Герасим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1882
Сын: Мирон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1886
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гавриил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
Рождение ребёнка
06.04.1890
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.02.1892
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1894
Дочь: Христина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
Рождение ребёнка
16.10.1898
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
Рождение ребёнка
До 1898
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
Рождение ребёнка
13.02.1901
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Филимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Филимонов
Смерть
Неизвестно