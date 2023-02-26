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Пелагея Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Кодрат

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.03.1879

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1880

Сын: Герасим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1882

Сын: Мирон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1886

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

Рождение ребёнка
06.04.1890

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.02.1892

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1894

Дочь: Христина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1898

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Андреев Мирон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1901

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Филимонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Филимонов

Смерть
Неизвестно
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