Максименко Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максименко Дмитрий Андреевич

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

26.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1997

Отец: не указан

Мать: Ананьева Наталья Алексеевна

Омск, город Омск, Омская область
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