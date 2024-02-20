Мацук Григорий
Место рожденияУкраина Ивано-Франковская обл.,г.Каменец-Подольский
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Украина Ивано-Франковская обл.,г.Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Мацуков Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мацуков Игнат Григорьевич
Россия Краснодарский кр.,ст.Гулькевичи
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мацуков Пантелей Григорьевич
Россия Краснодарский кр.,Тбилисский р-н х.Терский
Смерть
Неизвестно