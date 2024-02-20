Мацук Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацук Григорий

Место рождения

Украина Ивано-Франковская обл.,г.Каменец-Подольский

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина Ивано-Франковская обл.,г.Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Мацуков Савелий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мацуков Игнат Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия Краснодарский кр.,ст.Гулькевичи
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мацуков Пантелей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия Краснодарский кр.,Тбилисский р-н х.Терский
Смерть
Неизвестно
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