Мацуков Пантелей Григорьевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр.,Тбилисский р-н х.Терский
Дата рождения1913
Дата смерти23.04.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Мацук Григорий
Россия Краснодарский кр.,Тбилисский р-н х.Терский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1945
Германия, г. Ельстерверд, юго-западнее, 14 км, с. Штаупиц
Причина смерти: На войне пропал без вести Германия г.Ельстерверд 14 км юго-западнее с.Штаупиц | ЦАМО Ф 58-18003-812