Мацуков Игнат Григорьевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр.,ст.Гулькевичи
Дата рождения1900
Дата смерти18.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мацук Григорий
Россия Краснодарский кр.,ст.Гулькевичи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести СССР Ростовская обл.,Больше-Сальский с/с,с.Большие Салы | ЦАМО Ф-58-818883-1199