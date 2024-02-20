Мацуков Игнат Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуков Игнат Григорьевич

Место рождения

Россия Краснодарский кр.,ст.Гулькевичи

Дата рождения

1900

Дата смерти

18.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мацук Григорий

Мать: не указана

Россия Краснодарский кр.,ст.Гулькевичи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацукова Анастасия Васильевна

Смерть
18.11.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести СССР Ростовская обл.,Больше-Сальский с/с,с.Большие Салы | ЦАМО Ф-58-818883-1199
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