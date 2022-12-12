Савиных Мирон Фомич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: Савиных Фома Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Анастасия Мироновна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Савиных Порфирий? Миронович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Савиных Терентей Миронович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Федора Мироновна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Савиных Александр Миронович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Дарья Мироновна
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
Неизвестно