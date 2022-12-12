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Савиных Мирон Фомич

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Место рождения

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1831 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: Савиных Фома Ефимович

Мать: не указана

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Анастасия Мироновна

Мать ребёнка: Екатерина

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Савиных Порфирий? Миронович

Мать ребёнка: Екатерина

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Савиных Терентей Миронович

Мать ребёнка: Екатерина

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Федора Мироновна

Мать ребёнка: Екатерина

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Савиных Яков? Миронович

Мать ребёнка: Екатерина

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Савиных Александр Миронович

Мать ребёнка: Екатерина

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Дарья Мироновна

Мать ребёнка: Екатерина

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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