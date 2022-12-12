Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1831 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Савиных Порфирий? Миронович

Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Савиных Терентей Миронович

Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Федора Мироновна

Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Савиных Яков? Миронович

Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Савиных Александр Миронович

Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Дарья Мироновна

Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Мирон Фомич

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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