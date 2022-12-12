Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Савиных Порфирий? Миронович
Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Савиных Терентей Миронович
Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Федора Мироновна
Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Савиных Александр Миронович
Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Дарья Мироновна
Отец ребёнка: Савиных Мирон Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савиных Мирон Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно