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Зуева Прасковья Ивановна

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.10.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Муж: Зуев Наум Сергеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1896 ст.

Дочь: Зуева Анна Наумовна

Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.

Сын: Зуев Андрей Наумович

Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1901 ст.

Сын: Зуев Семён Наумович

Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.

Сын: Зуев Федот Наумович

Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1906 ст.

Дочь: Зуева Александра Наумовна

Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.

Сын: Зуев Егор Наумович

Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1911 ст.

Сын: Зуев Трофим Наумович

Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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