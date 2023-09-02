Зуева Прасковья Ивановна
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения10.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1874 ст.
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Муж: Зуев Наум Сергеевич
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1896 ст.
Дочь: Зуева Анна Наумовна
Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич
Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.
Сын: Зуев Андрей Наумович
Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич
Рождение ребёнка
13.10.1901 ст.
Сын: Зуев Семён Наумович
Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич
Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.
Сын: Зуев Федот Наумович
Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич
Рождение ребёнка
01.05.1906 ст.
Дочь: Зуева Александра Наумовна
Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.
Сын: Зуев Егор Наумович
Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич
Рождение ребёнка
15.04.1911 ст.
Сын: Зуев Трофим Наумович
Отец ребёнка: Зуев Наум Сергеевич
Смерть
Неизвестно