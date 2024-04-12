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Зуев Наум Сергеевич

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Зуев Сергей Петрович

Мать: Зуева Ксения Захаровна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Жена: Зуева Прасковья Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1896 ст.

Дочь: Зуева Анна Наумовна

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.

Сын: Зуев Андрей Наумович

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1901 ст.

Сын: Зуев Семён Наумович

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.

Сын: Зуев Федот Наумович

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1906 ст.

Дочь: Зуева Александра Наумовна

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.

Сын: Зуев Егор Наумович

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1911 ст.

Сын: Зуев Трофим Наумович

Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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