Зуев Наум Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Зуев Сергей Петрович
Мать: Зуева Ксения Захаровна
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Жена: Зуева Прасковья Ивановна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1896 ст.
Дочь: Зуева Анна Наумовна
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.
Сын: Зуев Андрей Наумович
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1901 ст.
Сын: Зуев Семён Наумович
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.
Сын: Зуев Федот Наумович
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1906 ст.
Дочь: Зуева Александра Наумовна
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.
Сын: Зуев Егор Наумович
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1911 ст.
Сын: Зуев Трофим Наумович
Мать ребёнка: Зуева Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно