Федорова Маланья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Федоров Federoff Николай Данилович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федоров Federoff Василий Данилович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федоров Federoff Федор Данилович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Федоров Federoff Тарас Данилович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1849
Сын: Федоров Federoff Трифон Данилович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович
Россия
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федоров Federoff Даниил Данилович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Федоров Federoff Иван Данилович
Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно