Федорова Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Маланья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Федоров Federoff Николай Данилович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Федоров Federoff Василий Данилович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Федоров Federoff Федор Данилович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Федоров Federoff Тарас Данилович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Федоров Federoff Трифон Данилович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович

Россия
Рождение ребёнка
1854

Сын: Федоров Federoff Даниил Данилович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Федоров Federoff Иван Данилович

Отец ребёнка: Федоров Federoff Данила Федорович

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Federoff Данила Федорович

Смерть
Неизвестно
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