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Федоров Federoff Иван Данилович

Место рождения

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Федоров Federoff Данила Федорович

Мать: Федорова Маланья

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Елена

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Федорова Елена

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно
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