Федоров Federoff Иван Данилович
Место рожденияСеление Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Елена
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Федорова Елена
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно