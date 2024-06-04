Соколова Анна Афанасьева (Софонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Анна Афанасьева (Софонова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван (Ст) Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Соколов Наум Иванов

Отец ребёнка: Соколов Иван (Ст) Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Арапова (Соколова) Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Соколов Иван (Ст) Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Насакина (Соколова) Феврония Иванова

Отец ребёнка: Соколов Иван (Ст) Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Сонина (Соколова) Марья Иванова

Отец ребёнка: Соколов Иван (Ст) Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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