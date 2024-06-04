Соколова Анна Афанасьева (Софонова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Соколов Наум Иванов
Отец ребёнка: Соколов Иван (Ст) Федоров
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Арапова (Соколова) Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Соколов Иван (Ст) Федоров
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Насакина (Соколова) Феврония Иванова
Отец ребёнка: Соколов Иван (Ст) Федоров
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Сонина (Соколова) Марья Иванова
Отец ребёнка: Соколов Иван (Ст) Федоров
Смерть
После 1857