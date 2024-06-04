Соколов Иван (Ст) Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти15.08.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Соколов Наум Иванов
Мать ребёнка: Соколова Анна Афанасьева (Софонова)
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Арапова (Соколова) Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Соколова Анна Афанасьева (Софонова)
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Насакина (Соколова) Феврония Иванова
Мать ребёнка: Соколова Анна Афанасьева (Софонова)
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Сонина (Соколова) Марья Иванова
Мать ребёнка: Соколова Анна Афанасьева (Софонова)
Смерть
15.08.1873
Причина смерти: от старости