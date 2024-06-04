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Соколов Иван (Ст) Федоров

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

15.08.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Соколов Федор Иванов

Мать: Соколова (Рыбакова) Авдотья Сергеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анна Афанасьева (Софонова)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Соколов Наум Иванов

Мать ребёнка: Соколова Анна Афанасьева (Софонова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Арапова (Соколова) Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Соколова Анна Афанасьева (Софонова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Насакина (Соколова) Феврония Иванова

Мать ребёнка: Соколова Анна Афанасьева (Софонова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Сонина (Соколова) Марья Иванова

Мать ребёнка: Соколова Анна Афанасьева (Софонова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.08.1873
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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