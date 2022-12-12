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Максимов Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Пьянкова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Максимов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Максимов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Максимов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Максимова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Наталья Ивановна

Смерть
1948
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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