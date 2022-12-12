Максимов Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Пьянкова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Максимов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Максимов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Максимов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Максимова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край