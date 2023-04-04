(Кизельштейн) Алла
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Кизельштейн Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно