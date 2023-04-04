(Кизельштейн) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кизельштейн) Алла

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Кизельштейн Александр

Мать: Кизельштейн (Клугман) Рита

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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