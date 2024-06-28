Колывина Аполлинария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолывина Аполлинария Евгеньевна

Колывина Аполлинария Евгеньевна

avatar

Место рождения

д.Быково, Вожегодский р-н, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Голягина (Колывина) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1916

Сын: Колывин Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.04.1928

Дочь: Зеленцова (Колывина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Елизаров Григорий Алексеевич

Смерть
1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.