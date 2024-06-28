Колывина Аполлинария Евгеньевна
Место рожденияд.Быково, Вожегодский р-н, Вологодская область
Дата рождения1893
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Голягина (Колывина) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Колывин Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.04.1928
Дочь: Зеленцова (Колывина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Елизаров Григорий Алексеевич
Смерть
1975