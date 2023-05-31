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Елизаров Григорий Алексеевич

Место рождения

д.Заречная, Харовский р-н, Вологодская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

07.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Елизаров Алексей

Мать: не указана

д.Заречная, Харовский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1928

Дочь: Зеленцова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Колывина Аполлинария Евгеньевна

д.Быково, Вожегодский р-н, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
д.Заречная, Харовский р-н, Вологодская область
Смерть
07.08.1942
Причина смерти: умер от ран
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