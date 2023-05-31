Елизаров Григорий Алексеевич
Место рожденияд.Заречная, Харовский р-н, Вологодская область
Дата рождения1903
Дата смерти07.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Елизаров Алексей
Мать: не указана
д.Заречная, Харовский р-н, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1928
Дочь: Зеленцова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Колывина Аполлинария Евгеньевна
д.Быково, Вожегодский р-н, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
д.Заречная, Харовский р-н, Вологодская область
Смерть
07.08.1942
Причина смерти: умер от ран