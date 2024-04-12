(Некрасова) Анисья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Анисья Егоровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.12.1798

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1798

Отец: Некрасов Егор Григорьев

Мать: Некрасова Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1819

Муж: Некрасов Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
27.02.1825

Сын: Некрасов Сергей Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Некрасов Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1829

Дочь: Некрасова Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
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