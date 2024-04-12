(Некрасова) Анисья Егоровна
Место рождения
Дата рождения30.12.1798
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1798
Отец: Некрасов Егор Григорьев
Мать: Некрасова Марфа Иванова
Бракосочетание
22.01.1819
Рождение ребёнка
27.02.1825
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Некрасов Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
15.04.1829
Дочь: Некрасова Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860