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Рубцов Николай Тимофеевич

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Рубцов Тимофей Кириллович

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
26.10.1901

Жена: Ястребова (Рубцова) Любовь Яковлевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемник
08.02.1904
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Василий - рождена 05.02.1904 Отец - Ястребов Максим Яковлевич Мать - Ольга Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.12.1910

Сын: Рубцов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Ястребова (Рубцова) Любовь Яковлевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Буланкин Павел Стефанович 2. Широбокова Евдокия Касьяновна, девица дочь казака
Рождение ребёнка
10.11.1912

Сын: Рубцов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Ястребова (Рубцова) Любовь Яковлевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Буланкин Илья Стефанович 2. Рубцова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Рубцов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ястребова (Рубцова) Любовь Яковлевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Восприемники: 1. Ястребов Григорий Максимович 2. Буланкина Анастасия Тимофеевна, жена казака
Смерть
Неизвестно

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