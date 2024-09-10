Рубцов Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Рубцов Тимофей Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1901
Восприемник
08.02.1904
Василий - рождена 05.02.1904 Отец - Ястребов Максим Яковлевич Мать - Ольга Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.12.1910
Мать ребёнка: Ястребова (Рубцова) Любовь Яковлевна
Восприемники: 1. Буланкин Павел Стефанович 2. Широбокова Евдокия Касьяновна, девица дочь казака
Рождение ребёнка
10.11.1912
Мать ребёнка: Ястребова (Рубцова) Любовь Яковлевна
Восприемники: 1. Буланкин Илья Стефанович 2. Рубцова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
11.10.1913
Мать ребёнка: Ястребова (Рубцова) Любовь Яковлевна
Восприемники: 1. Ястребов Григорий Максимович 2. Буланкина Анастасия Тимофеевна, жена казака
Смерть
Неизвестно