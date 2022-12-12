Тимофей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Захарович

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Место рождения

Ильино, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Захар

Мать: не указана

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Ильино, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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