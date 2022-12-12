Тимофей Захарович
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Сын: Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно