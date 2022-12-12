Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Захарович

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Захарович

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Захарович

Ильино, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Захарович

Смерть
Неизвестно
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