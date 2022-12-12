Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Захарович
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Захарович
Смерть
Неизвестно