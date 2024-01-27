Петрушкина Агафья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Петрушкин Petrushkin Матвей Иванович
Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Иван Петрович
Азербайджанская ССР, Новобоязенский р-н, с. Еленовка
Рождение ребёнка
1860
Сын: Petrushkin Трофим Иванович
Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Иван Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно