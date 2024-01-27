Петрушкина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушкина Агафья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Петрушкин Petrushkin Матвей Иванович

Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Иван Петрович

Азербайджанская ССР, Новобоязенский р-н, с. Еленовка
Рождение ребёнка
1860

Сын: Petrushkin Трофим Иванович

Отец ребёнка: Петрушкин Petrushkin Иван Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрушкин Petrushkin Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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