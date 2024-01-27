Петрушкин Petrushkin Иван Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Петрушкин Petrushkin Матвей Иванович
Мать ребёнка: Петрушкина Агафья
Азербайджанская ССР, Новобоязенский р-н, с. Еленовка
Рождение ребёнка
1860
Сын: Petrushkin Трофим Иванович
Мать ребёнка: Петрушкина Агафья
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 51 год живет с женой Агафьей 50 лет, в 1859 переехал из селения Еленовки Новобоязенского уезда, написано что он «Мордва» значит скорее всего точно из Тамбовской губернии. Живет с детьми 2 сыновьями ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрушкина Агафья
Смерть
Неизвестно