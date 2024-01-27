Петрушкин Petrushkin Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушкин Petrushkin Иван Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Петрушкин Petrushkin Матвей Иванович

Мать ребёнка: Петрушкина Агафья

Азербайджанская ССР, Новобоязенский р-н, с. Еленовка
Рождение ребёнка
1860

Сын: Petrushkin Трофим Иванович

Мать ребёнка: Петрушкина Агафья

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 51 год живет с женой Агафьей 50 лет, в 1859 переехал из селения Еленовки Новобоязенского уезда, написано что он «Мордва» значит скорее всего точно из Тамбовской губернии. Живет с детьми 2 сыновьями ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрушкина Агафья

Смерть
Неизвестно
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